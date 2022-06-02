Масочный режим отменяется в Крыму
С приходом по-настоящему тёплой летней погоды Крым решил отменить масочный режим. Этот российский регион ожидает нашествия рекордного количества отдыхающих в нынешнем году, что связано с непростой международной ситуацией.
Если в 2020 и 2021 годах российские туристы отправлялись на отечественные курорты из-за того, что многие иностранные направления были закрыты на карантин, то сейчас их путь снова будет лежать в Крым и Сочи. На этот раз подобное объясняется блокировкой действий международных платежных систем, а также значительными ограничениями на полёты российских самолётов. Всё это резко удорожило туры за границу, и обычно более дорогостоящий и менее качественный отдых на российских курортах снова стал единственной альтернативой. В этих условиях власти Крыма пытаются создать более комфортную среду для прибывающих граждан.
Как стало известно, глава Крыма Сергей Аксёнов подписал постановление об отмене требования по обязательному масочному режиму. Он отменяется прямо в первый день лета, и аналогичное решение принято на территории города Севастополь. Ещё с 17 марта 2020 года в Крыму сохраняется режим повышенной готовности из-за коронавирусной инфекции. Впрочем, самые жесткие ограничения были сняты весной 2022 года, и до последнего времени действовали лишь ограничения на массовые мероприятия, а также масочный режим.
Как правило, всплески заболеваемости в Крыму отмечаются во второй половине лета и осенью, когда фиксируется самый большой наплыв отдыхающих. В 2020-2021 годах крымские больницы были перегружены пациентами с коронавирусной инфекцией, что потребовало более жестких ограничений, включая и предъявление сертификатов о вакцинации. Сейчас ситуация более стабильна. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Сергей Аксенов
Медицина
Глава республики Крым
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