Заболеваемость раком пищевода стремительно растёт
Уровень заболеваемости опухолями пищевода среди американцев среднего возраста за последние 5 лет увеличился в два раза. К такому выводу пришли исследователи из Университета Техаса.
Количество случаев опухолей пищевода среди американцев среднего возраста резко увеличилось, и эксперты называют это очень тревожной статистикой. Так, в период с 2012 по 2017 годы данный показатель вырос почти в два раза в возрастной группе от 45 до 64 лет. При этом авторы исследования ещё не определили, что вызвало подобный скачок, тем более, что статистика подведена пока только по штату Флорида, отличающемуся тропическим климатом. Здесь различные внешние факторы могут быть одной из основных причин явления.
Однако вполне возможно, что аналогичные цифры будут обнаружены и на территории других штатов, а также стран. В этой связи учёные полагают, что настало время пересмотреть рекомендации по профилактическим осмотрам для людей на предмет наличия опухолей пищевода. Это одна из наиболее опасных разновидностей злокачественных новообразований, которые люди обнаруживают у себя уже на поздней стадии, когда риск летального исхода намного выше.
По степени тяжести опухоль пищевода можно сравнить с раком поджелудочной железы, 93% жертв которого умирает в течение первых 5 лет после установки диагноза. Несмотря на достижения во многих сферах онкологии, в лечении рака пищевода или поджелудочной железы особого прогресса не наблюдается, поэтому на первый план выходит только и исключительно профилактика. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Техаса
Медицина
публичный университет штата в городе Остине (Техас, США)
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