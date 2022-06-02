Аллергия на арахис может защищать от коронавируса
К неожиданному выводу пришли ученые из Национального института аллергий и инфекционных заболеваний в США. Они установили, что аллергия на арахис или морепродукты, опасные для жизни, может давать неожиданную защиту против COVID-19.
Разного рода пищевые аллергии не только раздражают, но и представляют угрозу для жизни человека. К примеру, аллергия на морепродукты или арахис может спровоцировать внезапное закрытие дыхательных путей или анафилактический шок. Если в течение нескольких минут человек не получит укол эпинефрина, то просто задохнётся насмерть. Поэтому ничего весёлого в жизни обладателей этих аллергии нет. И вот теперь американские учёные неожиданно обнаружили один существенный плюс. Оказывается, данные аллергия могут быть одним из факторов защиты от заражения COVID-19.
Наличие пищевой аллергии сокращает риск передачи коронавирусной инфекции приблизительно на 50%. А вот астма или такие аллергические заболевания как экземы и ринит, риска заражения не снижают. Исследование также показало, что дети в возрасте до 12 лет в такой же степени заражаются коронавирусом, как подростки или взрослые люди, но в 75% случаях переносят болезнь без симптомов. Наконец, наблюдения также подтвердили, что передача коронавируса в домах от детей настолько же распространена, как и от взрослых.
Исследование было наблюдательным, оно не показало, почему аллергия на арахис или морепродукты даёт защиту от коронавируса. Вполне возможно, что характерная воспалительная реакция второго типа, которая характеризует аллергию, снижает уровень белков под названием рецепторы ACE2 на поверхности клеток дыхательных путей. А именно эти рецепторы ковид использует для проникновения в клетки. Тем самым уменьшается его способность поражать организм человека. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Национальный институт аллергий и инфекционных заболеваний
Медицина
является составной частью Национального института здоровья , который является дочерней группой Министерства здравоохранения и социальных служб США
Оставить комментарий