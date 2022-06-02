Метастазы рака провоцируются старением
Распространение раковых клеток за пределы первоначальной опухоли или метастазы могут быть связаны с процессами старения. К такому выводу пришли учёные из Университета Джонса Хопкинса.
Многие пациенты со злокачественными опухолями на поздних стадиях сталкиваются с процессом метастазирования, когда от изначальной опухоли отделяются раковые клетки и путешествуют в другие части организма, внедряясь в разные ткани вроде лимфатических узлов, печени, почек, лёгких и тому подобного. Как правило, процесс метастазирования является длительным и требует нескольких лет или даже десятилетий. Однако понимание всех этих механизмов до сих пор было неполным. И вот теперь новое лабораторное исследование показало, что возрастные изменения в разных частях организма вроде лёгких могут активировать находящиеся в спячке раковые клетки и побуждать их к росту.
Исследователи установили, что возрастные изменения в секретируемых факторов из фибробластов лёгких - нормальных доброкачественных клеток в непосредственной близости от опухоли - облегчают рост спящих клеток меланомы. А возраст и изменения в микроокружении кожи подавляют рост клеток меланомы и приводят к их диссеминации, вызывая распространение в отдалённые органы, то есть метастазирование.
Старение может играть важную роль в деле развития метастазов рака. Исследование показало, что если клетки меланомы вводили в кожу молодых и пожилых мышей, то они перемещались в лёгкие с одинаковой скоростью, но в организме мышей возрастных они гораздо быстрее росли и образовывали более крупные опухоли, а в лёгких молодых мышей оставались в виде небольших одноклеточных или двуклеточных колоний. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Джонса Хопкинса
Медицина
частный исследовательский университет, основанный Джонсом Хопкинсом в городе Балтимор (штат Мэриленд, США
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