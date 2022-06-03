Получен новый взгляд на происхождение старческого слабоумия
Новое исследование ученых из Нью-Йоркского университета показало альтернативное происхождение токсических белков, которые отмечаются в мозге пациентов с болезнью Альцгеймера. Вполне возможно, что к их появлению приводят нарушения процесса избавления от отходов жизнедеятельности клеток мозга.
На протяжении десятков лет было принято считать, что белковые бляшки, состоящие из скоплений бета-амилоидных и тау-белков, формируются вне клеток мозга. И это является как бы решающим первым шагом на пути к повреждению этого органа, которое может спровоцировать болезнь Альцгеймера и другие разновидности старческого слабоумия. Однако новое исследование американских ученых поставило данную концепцию под сомнение. Оно опрокинуло так называемую теорию амилоидного каскада.
Авторы исследования полагают что характерные для болезни Альцгеймера повреждения нейронов как бы укореняются внутри клеток, причём задолго до того, как эти нитевидные амилоидные бляшки полностью сформируются в те самые белковые узелки. Авторы исследования проследили за дисфункцией корней нейронов, наблюдаемых у лабораторных мышей, специально выведенных для развития болезни Альцгеймера.
Эта дисфункция осуществлялась вплоть до лизосом клеток головного мозга - небольших мешочков внутри каждой клетки, заполненных кислыми ферментами, участвующими в расщеплении, удалении и переработке метаболических отходов повседневных клеточных реакций, а также болезней. Лизосомы играют ключевую роль в разрушении и утилизации собственных частей клетки, когда она умирает естественным образом. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Нью-Йорка
Медицина
частный исследовательский университет США, расположенный в Нью-Йорке, один из наиболее известных и престижных высших учебных заведений мира
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