Пациентам с раком чаще угрожает диабет
Исследование показало, что страдающие от злокачественных новообразований пациенты имеют повышенный риск развития диабета. Оно проводилась учёными из Копенгагенского университета.
Датские учёные доказали, что больные раком имеют более высокий риск развития диабета. Более того, эти пациенты с диабетом умирают раньше, чем раковые больные, не имеющие данного метаболического расстройства. В Дании рак уже стал основной причиной смерти. Только в 2019 году в этой стране с населением в 6 млн человек было выявлено более 45 000 злокачественных опухолей. Правда, выживаемость пациентов с раком в Дании все последние годы стабильно растёт, однако очень длительное лечение и многочисленные осложнения этой болезни снижают качество жизни тех, кто с ней сражается.
Новое исследование показало, что диагноз рак увеличивает риск развития диабета. Причём некоторые виды рака чаще других повышали эту опасность. К примеру, опухоли лёгких, поджелудочной железы, груди, головного мозга, матки и мочевыводящих путей. Хотя исследование не говорит ничего определенного о том, почему рак увеличивает риск диабета, его авторы имеют на этот счёт свои предположения.
Дело в том, что существуют различные методы лечения рака, и вот они-то могут поспособствовать вероятности возникновения диабета. Кроме того, раковые клетки могут выделять вещества, обладающие способностью поражать разные органы. Это тоже влияет на риск диабета. При этом в отсутствие диабета показатели выживаемости у раковых пациентов выше. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Копенгагена
Медицина
один из самых старых университетов и самое большое учебно-исследовательское учреждение в Дании
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