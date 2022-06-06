Одна таблетка в день избавит от язвенного колита
Приём всего одной таблетки в день позволяет за три месяца избавиться от язвенного колита. Таковы итоги недавно завершившихся клинических исследований.
Британские учёные испытали новый метод лечения пациентов с тяжёлым заболеванием кишечника язвенным колитом. Речь о таблетке под названием этразимод, которая лечит колит за счет связывания с иммунными клетками. Тем самым лекарство просто не даёт им по ошибке атаковать здоровые ткани в оболочке кишечника. В ходе исследований 27% пациентов, которые не реагировали на все прочие лекарства, вошли в состоянии ремиссии всего через 12 недель. Через год у 32% не осталось никаких симптомов.
Язвенный колит может вызывать очень неприятные ощущения, включая кровь в стуле, диарею, экстремальная усталость, потерю аппетита и веса. Кроме того, болезнь провоцирует боль в животе и пищеварительной дискомфорт, которые напоминает симптомы синдрома раздражённого кишечника. У каждого гастроэнтеролога свой метод лечения язвенного колита, но нет сколько-нибудь универсальных, которые бы помогли всем.
Колит может в течение многих месяцев не проявляться никакими симптомами, но потом они развиваются и доставляют очень тяжелые проблемы. Как правило больным прописывают таблетки или ректальные суппозитории с противовоспалительным препаратом из категории аминосалицилатов. К другим методам лечения относят мощный стероиды, которые подавляют воспаления, но вызывают побочные эффекты. Этразимод может использоваться как в комбинации с существующими препаратами, так и отдельно. Это лекарство ещё не одобрено санитарными органами, но процесс лицензирования должен начаться уже в этом году. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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