Кишечные бактерии могут стать ключом к лечению язвенного колита
Команда ученых из Медицинской школы Стэнфордского университета (США) определила кишечную бактерию, отсутствующую у людей с этим заболеванием. Это открытие должно стать ключом к пониманию того, почему у людей развивается язвенный колит.
Исследование опубликовано в журнале Cell Host & Microbe.
Ученые надеются, что заменив функцию этого отсутствующей бактерии, можно будет разработать новые и эффективные методы лечения язвенного колита.
Язвенный колитЯзвенный колит вызывает воспаление и язвы в толстой кишке человека, которые могут привести к боли в животе, потере веса, диарее, содержащей гной или кровь.
Симптомы варьируются от легких до тяжелых, и не существует лечения. Терапия направлена на то, чтобы сохранить заболевание в состоянии ремиссии как можно дольше.
Суть открытияАвторы исследовали бактерии кишечника и обнаружили, что ключевым отличием было наличие типа желчной кислоты, которая присутствовала в у пациентов с семейным аденоматозным полипозом (контрольная группа), чем у пациентов с язвенным колитом. Эти желчные кислоты являются естественной частью здорового кишечника и помогают расщеплять жиры.
Они смогли идентифицировать конкретное бактериальное семейство под названием Ruminococcaceae, которое было недостаточно представлено у пациентов с язвенным колитом. Бактерии Ruminococcaceae являются основным типом бактерий, превращающие первичные желчные кислоты во вторичные.
«Мы надеемся, что это приведет к тому, что мы сможем лечить болезнь натуральным метаболитом, который уже содержится в здоровой кишке».
Медикфорум писал, что комбинация подсластителей и углеводов приводит к снижению чувствительности к инсулину.
Оставить комментарий