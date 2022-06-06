Лекарство от диабета приводит к значительной потере веса
Учёные установили, что у пациентов с ожирением использование лекарства от диабета приводило к исчезновению большого объёма лишних килограмм. Вполне возможно, что это станет одним из терапевтических методов борьбы с лишним весом.
Еженедельный приём препарата от диабета способствовал существенной потере лишнего веса у пациентов с ожирением. Отметим, что лишний вес вызывает только в Европе более миллиона преждевременных смертей, как показывает Всемирная организация здравоохранения. И вот теперь исследователи установили, что простой препарат от диабета под названием тирзепатид, использующийся вместе с другими средствами терапии, может помочь людям с ожирением. В течение 72 недель клинических исследований они потеряли до 20% массы тела.
Авторы исследования отобрали произвольно 2 539 людей с лишним весом и ожирением и разделили на четыре равных группы. В первой делались инъекции плацебо раз в неделю, а в другой различные дозировки тирзепатида - от 5 мг до 15 мг. Все добровольцы также получали обычные советы от специалистов по борьбе с лишним весом по поводу того, как ограничить приём калорий. Наконец, все проходили через 150 минут физических нагрузок еженедельно. Средний вес участников исследования составил около 105 кг, 94,5% имели ожирение.
Результаты исследования показали, что к концу периода наблюдений получавшие 5 мг тирзепатида еженедельно потеряли, в среднем, 16,1 кг, при 10мг - 22,2 кг, а при приеме 15 мг - 23,6 кг. Группа на плацебо похудела, в среднем, на 2,4 кг. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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