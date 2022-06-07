Коронавирус ушёл с Алтая
Впервые за весь период пандемии в Республике Алтай за сутки не зафиксировано ни одного заражения коронавирусной инфекцией. Об этом заявили в пресс-службе местного правительства.
За 5 июня впервые за весь период существования пандемии коронавируса на территории России в Алтае не зафиксировано ни единого заражения коронавирусом, как отметили в местном правительстве. Всего за прошлую неделю в республике около 40 заражений ковидом, это на 37,5% ниже, чем неделей ранее. А в четырех районах Алтая не выявлено ни одного нового пациента за всю неделю.
Вполне возможно, что это связано с сокращением объёма тестирований, поскольку в правительстве не сообщают, какое количество тестов проводят населению сейчас, чтобы можно было сравнить с тем, как много тестов делалось ранее. Но по другим показателям можно составить объективную картину о ситуации с пандемией регионе. К примеру, сейчас стационарное лечение проходят 37 пациентов, а в регионе подготовлено 43 специализированных койки для жертв коронавируса. Таким образом загрузка является практически полной.
С начала пандемии в Алтае переболели коронавирусом, по официальным данным 34,4 тысячи жителей. При этом через вакцинацию прошли около 129 тысяч человек. Алтай никогда не относился к «горячим» точкам в плане коронавирусной пандемии как Москва или Санкт-Петербург, но пока он не соответствует критериям региона, свободного от коронавируса. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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