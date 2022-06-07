COVID-19 ещё не стал сезонным
Известный французский эпидемиолог Паскаль Крепе полагает, что у науки нет оснований отнести коронавирусную инфекцию к разряду сезонных заболеваний подобно гриппу. Прогнозы о том, что это вскоре произойдёт, давали многие крупные ученые.
Существует распространенная точка зрения на то, что произойдёт с COVID-19 в дальнейшем. Поскольку у человечества рано или поздно вырабатывается коллективный иммунитет, ковид не сможет вызывать такую опустошительную смертность и такие мощные скачки заболеваемости, однако он и не исчезнет окончательно. С ним произойдёт всё то же самое, что случается с новыми и опасными штаммами гриппа, которые со временем просто вызывают сезонные вспышки заболеваемости. Однако французский эпидемиолог Паскаль Крепе не уверен, что у человечества есть основания считать, что это случится с COVID-19 в ближайшем будущем.
Всё дело в том, что коронавирус продолжает проходить через разного рода мутации, и именно это не позволяет считать, что отныне он будет вызывать серьёзные вспышки лишь зимой. Нельзя исключить, что на свет появится какой-то новый вариант коронавируса с очень высокой степенью заразности, преодолевающий защиту от вакцин и недавно перенесённых заболеваний, и он спровоцирует новый скачок показателей весной. Правда, по словам эпидемиолога, такие вспышки чаще отмечаются зимой, но сезонные вирусы летом или весной как правило не атакуют человечество. А вот коронавирус этим занимается довольно активно.
Кроме того, можно сослаться на пример стран с тропическим климатом, где нет чёткого сезонного разделения. И там коронавирус провоцировал скачки вообще в любое время года. Также он вызывал сильные всплески заболеваемости в США и Португалии именно в середине весны. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Паскаль Крепе
Медицина
Паскаль Крепе в настоящее время работает в Департаменте эпидемиологии и биостатистики Школы высших исследований в области общественного здравоохранения Франции
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