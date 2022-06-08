Некоторые пациенты с раком могут пропустить лечение
После хирургической операции некоторые пациенты со злокачественными новообразованиями могут безопасно для себя отказаться от облучения и химиотерапии. К такому выводу пришли сразу два исследования американских ученых.
Их авторы искали способы с высокой степенью точности предсказать, какие именно онкологические пациенты могут отказаться от тяжело воздействующих на организм методов лечения, которые влекут за собой серьезные побочные эффекты и не всегда бывают оправданы. В ходе одного исследования применялись анализы крови, определяющие, какие пациенты с раком кишечника могут отказаться от химиотерапии после хирургической операции. Другое исследование показало, что некоторые пациенты с низкой степенью риска с опухолями молочных желез могут после операции не проходить через облучение.
Многие пациенты с раком кишечника получают химиотерапию после операций, хотя они уже могут быть к тому времени здоровы. У лекарств для химиотерапии имеется масса тяжёлых побочных эффектов, включая нарушения памяти, анемию и тошноту. Но выделить в этой категории больных тех, кому данная процедура не потребуется, всегда было сложно.
И вот анализ крови на предмет признаков сохранения следов опухоли показал, что некоторым пациентам можно отказаться от химиотерапии. Дальнейшие наблюдения подтвердили его справедливость. Что касается женщин, то здесь использовали тесты на уровень белка Ki67 - маркера быстро растущего и агрессивного рака. Чем он был ниже, тем меньше была потребность в проведении дополнительного лечения после хирургической операции. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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