Не пропускайте признаки! Большинство россиян узнают о раке легких слишком поздно
Большинство россиян, заболевающих раком легких, узнают о своем заболевании слишком поздно – на стадии, когда лечение малоэффективно. Среди симптомов болезни наблюдаются длительный кашель, колебания температуры, их важно не пропустить.
Как сообщает MedikForum.ru, только около трети больных раком легких россиян, 25–30%, узнают о нем на первой и второй стадиях. Почти 40% первичных диагнозов приходится на последнюю, четвертую стадию. Об этом News.ru рассказал заместитель директора по лечебной работе НИИ клинической онкологии онкоцентра Блохина профессор Константин Лактионов.
Ученый указал на симптомы опасного заболевания: это длительное время не проходящий кашель, скачки температуры, не связанные с какими-то объективными причинами воспалительные изменения в легких. Данные признаки нельзя пропускать, нужно обязательно пройти обследование на злокачественные образования.
Профессор отметил, что в группе повышенного риска по раку легких находятся люди в возрасте 50–70 лет, в особенности курильщики. Константин Лактионов посоветовал отказаться от курения, это является главным методом профилактики смертоносного недуга.
Ранее портал MedikForum.ru писал о малоизвестных признаках рака легких.
Оставить комментарий