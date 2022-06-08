Гастрошунтирование защищает жертв ожирения от рака
Хирургическое избавление от лишнего веса сокращает риск развития рака и общей смертности у людей с ожирением. К такому выводу пришли учёные из Университета Техаса.
В настоящий момент около 42% жителей США имеют ожирение, а почти 10% морбидную его форму. Большие объёмы лишнего веса способствуют появлению множества проблем со здоровьем, включая рак. Наличие лишнего веса и ожирение связано с повышенным риском развития целых 13 злокачественных новообразований. Избыточные объемы веса порой требуют радикальных мер, и самой жесткой из них является бариатрическая операция.
В настоящий момент распространены различные типы бариатрии, включая гастрошунтирование. Они направлены на сокращение размера желудка, из-за чего у человека снижается аппетит, а количество поглощённых калорий сокращается. Жертвы ожирения в два раза чаще сталкиваются с определёнными видами рака и в 3-5 раз чаще умирают из-за них, как показало новое исследование.
Однако его авторы также подтвердили, что хирургическое избавление от лишнего веса или бариатрическая операция уменьшает в два с лишним раза риск опухоли груди, женских половых органов, почек, мозга, лёгких и щитовидной железы. Таковы результаты наблюдений в течение 10 лет за здоровьем пациентов, которые проходили через хирургические методы лечения ожирения. Это наиболее убедительное подтверждение того, что бариатрические операции спасают жизни людей от злокачественных новообразований. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Техаса
Медицина
публичный университет штата в городе Остине (Техас, США).
Оставить комментарий