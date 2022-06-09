Приговорённый к смерти 30 минут консультировал, как лучше себя убить
66-летний американский заключённый, приговорённый к смерти, потратил 30 минут во время исполнения приговора на консультации о том, как ему лучше ввести иголку в вену. После этого мужчина был благополучно отправлен на тот свет.
Американец Фрэнк Этвуд еще в далеком 1984 году убил 8-летнюю девочку и за это был приговорён к смерти посредством летальной инъекции. Поскольку смертные приговоры в США проводят с очень значительными отсрочками, и некоторые заключённые даже не успевают дожить до их исполнения, Фрэнк ожидал казни почти 40 лет. Но на днях все возможные юридические отсрочки закончились, и мужчине объявили о том, что приговор будет приведён в исполнение. Последний отказ от судьи последовал за час до начала процедуры.
При этом адвокаты Этвуда пытались отложить экзекуцию, настаивая на том, что у пожилого мужчины уже развилась дегенеративная болезнь позвоночника, которая вызывает очень интенсивную боль. Кроме того, также адвокаты подвергли сомнению и качество лекарств для смертельной инъекции, у многих из которых уже вышел срок годности. Однако исполнители приговора заявили, что боль в спине приговоренного к смерти они могут облегчить, подложив ему подушку. А что касается неприятных болевых ощущений, то он может принять обезболивающие.
Во время самой казни Фрэнк потратил полчаса, давая советы о там, как лучше ввести иголку ему в вену, так как у исполнителя приговора это никак не получалось. Можно легко себе представить настроение человека, который занимался подобной консультацией. Однако в конце концов игла всё-таки в вену вошла, и лекарства подействовали, после чего приговор был окончательно приведён в исполнение. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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