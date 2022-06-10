Мать 8 детей родила собственную внучку
50-летняя мать 8 детей произвела на свет собственную внучку, согласившись стать суррогатной мамой для своей 25-летней дочери. Та страдала от аутоиммунного заболевания, которое сделало её неспособной вынашивать малыша.
Жительница штата Юта 50-летняя Чалис Смит (Chalise Smith) произвела на свет девочку, которая одновременно является и дочерью, и внучкой. В реальности это биологический ребёнок её 25-летней дочери Кейтлин, которая сама не может вынашивать детей из-за синдрома Шегрена. Так называют аутоиммунное заболевание, при котором иммунная система атакует железы, производящие слёзы и слюну. Ещё в январе 2021 года девушка узнала, что детей больше вынашивать не сможет, но мечта о материнстве её не покидала, и тогда собственная мать согласилась выносить для неё ребёнка.
К этому времени у Анны уже было 8 собственных детей, и по возрасту она вплотную приблизилась к наступлению менопаузы, которая у большинства женщин появляется в период от 45 до 55 лет. Но женщина была убеждена в том, что исполнит мечту собственной дочери - ей имплантировали оплодотворённый эмбрион через процедуру ЭКО, и хотя девочку выносила бабушка, генетически она представляет собой ребёнка её дочери и мужа.
Примечательно, что ещё до установки диагноза синдром Шегрена Кейтлин страдала от эндометриоза и в течение трех лет пыталась зачать ребёнка, пока не прошла через ЭКО в 2019 году. Ей пересадили сразу два эмбриона, что привело к рождению сына, которому уже исполнилось два года. Но Кейтлин мечтала ещё об одном ребёнке, и теперь её мечта осуществилась. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Оставить комментарий