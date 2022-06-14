В Россию пришла более заразная версия Омикрона
Сублиния штамма Омикрон под названием ВА.4 появилась на территории России. Об этом заявили эксперты Роспотребнадзора, которые также призвали не волноваться.
Смертность от коронавируса в России достигла минимумов, наблюдаемых в апреле 2020 года. Однако вместе с этим резко снизился и коллективный иммунитет, который сейчас составляет чуть более 27%. А это означает, чтобы при проникновении любой новый заразной версии коронавируса нашу страну ожидает немедленной и резкий всплеск заболеваемости. Однако сублиния Омикрона ВА.4, которая ещё в апреле этого года начало вызывать скачки заболеваемости в США и некоторых странах Европы, не должна спровоцировать активный рост заболеваемости в России.
Представители Роспотребнадзора полагают, что это невозможно благодаря огромному количеству россиян, которые не только вакцинировались, но уже и переболели коронавирусом. В этом случае заражения если и будут происходить, то они станут провоцировать умеренную реакцию организма, которая не приведет к серьезным ухудшениям показателей госпитализаций и смертности. Следовательно, частично Россия всё-таки защищена от новой волны благодаря той жертве, которую мы уже принесли в борьбе с коронавирусной пандемией.
Впрочем, Америка понесла самый большой ущерб от коронавируса, как по количеству переболевших, так и по числу умерших. Однако до сих пор на территории США суточные показатели заболеваемости подскакивают выше 100 000 человек, и уровень смертности всё равно остаётся максимально высоким. С падением естественного иммунитета Россия теряет ту защиту, которую она имела, а ревакцинироваться россияне не очень рвутся. В этой связи нельзя исключать, что уже к осени мы всё же столкнемся с новой волной. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Роспотребнадзор
Медицина
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
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