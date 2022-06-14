15% человечества страдает болезнью Лайма
Каждый седьмой житель нашей планеты страдает от болезни Лайма, как установили исследователи. Это намного больше, чем было принято считать до последнего времени.
Певец Джастин Бибер и модель Белла Хадид относятся к числу многочисленных знаменитостей, которые открыто рассказывали о своей борьбе с болезнью Лайма. Учёные из Китая произвольно взяли анализы крови у 150 000 человек и установили, что 14,5% из них имеют антитела к этому заболеванию. А это значит, что они либо в прошлом перенесли болезнь Лайма, либо страдают от неё прямо сейчас.
Полученные данные позволяют по-новому взглянуть на масштаб распространения этой бактериальной инфекции и на возможности борьбы с ней. Болезнь Лайма, вызываемая клещами, может провоцировать головные, мышечные и суставные боли, а также усталость, способные длиться много лет. При этом распространённость этой болезни может быть выше в отдельных регионах. К примеру, в Центральной Европе, которая затрагивает Германию и Польшу, охват болезнью Лайма может превышать 20% всего населения.
До последнего времени было принято считать, что приблизительно 1 600 россиян и 30 000 американцев сталкиваются с болезнью Лайма ежегодно. Но данная цифра, как теперь стало известно, серьёзно преуменьшена. Отметим, что по количеству переносимых вредных бактерий клещи уступают на нашей планете только москитам. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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