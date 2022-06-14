Из пениса мужчины извлекли электрический провод 18 см длиной
Врачи одного из госпиталей пакистанского города Карачи извлекли из полового члена 64-летнего пациента электрический провод длиной 18 см. Мужчина длительное время не мог мочиться и таким экзотическим образом пытался установить своего рода катетер.
В одну из больниц Карачи обратился 64-летний мужчина, который накануне вставил себе в мочеиспускательный канал полового члена электрический провод длиной 18 см. Так он совершал попытки самостоятельно восстановить мочеиспускание, с которым появились проблемы. Естественно, что этот провод проблем не решил, зато накрепко застрял. Имя этого мужчины по этическим причинам не называется, он поведал хирургам, что страдал от болей и проблем при мочеиспускании. Когда это затянулось на два месяца, мужчина решил таким образом «прочистить» мочеиспускательный канал.
Как рассказали врачи, они физически могли нащупать находящийся внутри полового члена провод, когда прикасались к коже. Рентгеновский снимок показал, что провод растянулся на весь мочеиспускательный канал и достиг мочевого пузыря. Изначально хирурги планировали установить камеру в уретру для того, чтобы изучить местоположение провода. Однако потом передумали и просто с помощью щипцов извлекли инородный предмет наружу.
Сообщается, что никаких немедленных осложнений после извлечения провода из полового члена вроде травм и кровоизлияний у мужчины зафиксировано не было. Введение инородных предметов в мочеиспускательный канал может спровоцировать инфекции, кровотечения и структурную деформацию, включая сужение самого канала, из-за чего процесс мочеиспускания станет ещё более проблемным. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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