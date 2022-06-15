Более 1 000 генов связаны с тяжёлым ковидом
Исследование выявило свыше 1 000 генов, которые отвечают за тяжёлую форму коронавирусной инфекции. Оно проводилось учёными из Шеффилдского университета в Великобритании и Стэндфордского университета в США.
За последние два года стало абсолютно очевидно, что COVID-19 воздействует на разных людей по-разному. С момента начала пандемии зимой 2020 года было ясно, что преклонный возраст и наличие каких-то хронических заболеваний увеличивают риск тяжелой формы коронавируса и смерти из-за него. Именно поэтому пожилых людей стремились более надежно изолировать вплоть до появления вакцины. Но по мере развития пандемии стали видны и другие её характерные особенности. Далеко не каждый диабетик или пожилой человек чувствовали себя плохо при развитии коронавируса, у некоторых появлялись лишь лёгкие симптомы даже при попадании в организм смертельной разновидности штамма Дельта.
А вот более молодые и вроде бы на вид здоровые пациенты сталкивались именно с тяжелейшей формой коронавируса, которая приводила к смерти в течение нескольких дней. Причина столь разнообразного воздействия болезни на организм всегда интересовала учёных. И вот теперь выявлено свыше 1 000 генов, которые связаны с развитием тяжелой формы COVID-19. Многие из них особенно воздействуют на функционал так называемых естественных «клеток-убийц» - основных солдат нашей иммунной системы, которые приходят на защиту организма в крайних случаях, атакуя инфицированные вирусом клетки и подавляя рак на ранней стадии.
Выводы этого исследования являются очень значительными, так как они убедительно доказывают, что у некоторых людей имеется индивидуальная или генетическая предрасположенность к более тяжёлой форме коронавируса. Следовательно, существуют и наследственные риски помимо чисто физиологических вроде возраста и сопутствующих заболеваний. А это приближает человечество к разработке более персонализированных лекарств для борьбы с COVID-19. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Стэнфордский университет
Медицина
относится к числу самых престижных высших учебных заведений не только в Соединенных Штатах Америки, но и во всем мире
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