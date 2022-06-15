Во время карантина количество вредных выбросов увеличилось
Учёные из Университета Чикаго установили, что в 2020 году уровень вредных выбросов в мире практически не изменился, несмотря на тот факт, что чуть ли не половина человечества не работала и находилась на карантине. А в некоторых странах вроде Индии он даже вырос.
Во время первых масштабных карантинов в 2020 году была широко распространена точка зрения о том, что сейчас воздух на нашей планете резко очистится. Из-за локдаунов останавливались многие предприятия, миллионы людей сидели дома, и было логично предположить, что ковид принесёт хотя бы один плюс в деле улучшения экологической обстановки на нашей планете, которая год от года ухудшается. Но теперь выясняется, что этого не произошло.
Введённый для приостановки распространения коронавирусной инфекции карантин практически не изменил общий уровень вредных частиц в атмосфере в течение 2020 года, как показало исследование ученых из Чикаго. А в некоторых самых густонаселённых странах уровень загрязнений даже вырос, как это произошло, к примеру, в Бангладеш или Индии. Таковы результаты анализа спутниковой информации по мелким дисперсным частицам, представляющим наибольший вред для здоровья человека. Он продемонстрировал, что различные производственные карантины и локдауны лишь на очень короткое время очистили небо в тех самых странах, но потом оно снова было загрязнено.
Так, средний уровень на планете мелкодисперсных частиц PM 2,5 сократился с 27,7 до 25,5 мг/м3 с 2019 по 2020 годы. Это более чем в 5 раз превышает максимально допустимый порог по Всемирной организации здравоохранения, составляющий 5 мг/м3. Уровень загрязнения увеличился в 2020 в Южной Азии - самом загрязненном регионе нашей планеты. Из-за этого местные жители потеряют не менее 5 лет своей продолжительности жизни, если ситуация здесь не будет улучшена. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Чикаго
Медицина
частный исследовательский университет в городе Чикаго, штат Иллинойс, США, основанный в 1890 году
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