Новая Зеландия полностью открывается миру
Когда-то Новая Зеландия считалась одной из самых закрытых стран из-за существовавших там коронавирусных ограничений. Но с 21 июня власти отменяет требования о предполетной проверке на коронавирус.
С 21 июня прилетающим в Новую Зеландию не нужно будет проходить тест на коронавирус. Это одно из последних ограничений, которые снимают власти этого островного государства. Здесь проводится поэтапное открытие границ для того, чтобы исключить резкий скачок количества заболевших коронавирусом. И данная стратегия работает.
Новая Зеландия входила в число стран, которые сразу закрылись от мира при наступлении пандемии. Здесь практиковалась нулевая терпимость коронавирусу, и при появлении даже нескольких заболевших на карантин могли закрыть всю страну. Почти два года это позволяло удерживать Новую Зеландию от резких вспышек, но когда сюда пришёл Омикрон, эта политика была отменена. И Новая Зеландия всё-таки переболела коронавирусом в большом масштабе, но уже к тому времени, когда население вакцинировалась от коронавируса, что позволило избежать внушительной смертности.
Сегодня всё большее количество государств отменяет требования об обязательном тестировании на коронавирус перед их посещением. Это требование является крайне неудобным, поскольку многие пассажиры покупают невозвратные билеты, которые невозможно сдать обратно. А если у них выявляют коронавирус, то лететь им уже нельзя, и такие люди просто теряют деньги. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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