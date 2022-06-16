В этом году заболеваемость ковидом может вырасти
Представитель Всемирной организации здравоохранения заявила о том, что мир может столкнуться с очередным скачком заболеваемости COVID-19. Об этом сообщила глава представительство ВОЗ в России Мелита Вуйнович.
В интервью газете «Известия» Мелита Вуйнович отметила, что, по официальной статистике, большинство населения нашей планете всё ещё не сталкивалось с коронавирусом, а также не проходило через вакцинацию. Всё это не исключает нового мощного скачка количества заболевших, но сделать прогноз о том, когда это произойдёт, довольно сложно. Нельзя исключить, что это случится уже осенью нынешнего года.
По словам эксперта, вирус продолжает изменяться, поскольку он все еще ищет собственную экологическую нишу. Патоген проходит через различные мутации, и на свет появляются новые штаны. Далеко не каждый из них является более заразным, и подавляющее большинство особой опасности для человечества не представляет. Но некоторые штаммы способны обрести повышенную инфекционность, хотя это не всегда сопровождается большей летальностью, как показывает пример Омикрона.
Вуйнович также заявила о том, что процесс одобрения Всемирной организацией здравоохранения вакцины «Спутник V» продолжается. Скорее всего, это одобрение произойдёт уже тогда, когда потребность в вакцинах снизится до минимума. Это связано с желанием западных фармацевтических концернов иметь монопольные права на реализацию своих прививок на самых выгодных западных рынках. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Мелита Вуйнович
Медицина
глава представительства ВОЗ в Россиийской Федерации
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