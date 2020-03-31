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ВОЗ: вакцина от коронавируса будет создана через год

Вакцина от коронавируса

Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович рассказала, когда стоит ожидать вакцину от коронавируса. По её словам, полноценный препарат от недуга появится не ранее чем через год. 

"Работа над вакциной против коронавируса проводится во многих странах, в том числе и в нескольких научных центрах в России. Этот процесс многостадийный и длительный, который включает не только синтез самого препарата, но и тщательные клинические испытания. Поэтому можно ожидать готовую вакцину не раньше, чем через год", - пояснила Вуйнович.

Представитель ВОЗ подчеркнула, что пока не может идти речи о сроках массового производства вакцины от COVID-19. Примечательно, что российский научный центр "Вектор" включен Всемирной организацией здравоохранения в глобальный реестр референс-лабораторий, которые обладают ресурсами для помощи в лабораторной диагностике нового коронавируса.
Теги : коронавирус, ВОЗ, пандемия, вакцина
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ВОЗ: вакцина от коронавируса будет создана через год