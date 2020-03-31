ВОЗ: вакцина от коронавируса будет создана через год

"Работа над вакциной против коронавируса проводится во многих странах, в том числе и в нескольких научных центрах в России. Этот процесс многостадийный и длительный, который включает не только синтез самого препарата, но и тщательные клинические испытания. Поэтому можно ожидать готовую вакцину не раньше, чем через год", - пояснила Вуйнович.

Представитель ВОЗ подчеркнула, что пока не может идти речи о сроках массового производства вакцины от COVID-19. Примечательно, что российский научный центр "Вектор" включен Всемирной организацией здравоохранения в глобальный реестр референс-лабораторий, которые обладают ресурсами для помощи в лабораторной диагностике нового коронавируса.