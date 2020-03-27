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ВОЗ: в России не занижают данные о зараженных коронавирусом

Статистика заболеваемости коронавирусом в РФ

Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович сообщила, что у ВОЗ нет оснований полагать, что РФ каким-либо образом искажает статистику о заболеваемости коронавирусом в стране. 

"Очевидно, что эпидемия в России пока находится на этапе роста, но предсказать - когда будет пик и когда эпидемия пойдет на спад - пока невозможно. В Китае на это ушло несколько месяцев. Все будет зависеть от эффективности проводимых мероприятий, доступности ресурсов и, что не менее важно - понимания и поддержки всего населения", - сообщила Вуйнович.

По словам представителя ВОЗ в РФ, об "открытости" статистических данных говорит тот факт, что за один день (25 марта) количество зараженных в стране увеличилось на 163 человека, однако в предыдущий день обнаружили лишь 57 инфицированных.

"Российская Федерация ежедневно представляет в ВОЗ информацию о количестве заболевших и противоэпидемических мероприятиях в стране в рамках Международных медико-санитарных правил", - добавила Вуйнович.
Теги : ВОЗ, заболеваемость, коронавирус, пандемия
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