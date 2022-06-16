Офисная работа смертельно опасна
Исследователи получили безрадостные данные для миллионов офисных работников из разных стран мира. Нахождения в сидячем положении в течение более 8 часов в день увеличивает вероятность инфаркта или инсульта на 50%.
Учёные из Китайской академии медицинских наук в очередной раз подтвердили, что сидячий образ жизни смертельно опасен для здоровья. Офисные служащие более предрасположены к инфарктам и инсультам. На протяжении десятилетий врачи предупреждали об опасностях длительного нахождения в сидячем положении и о том, какое воздействие эта привычка оказывает на внутренние органы нашего тела вроде сердца.
И вот теперь новое исследование, охватившее свыше 100 000 взрослых человек в течение 10 лет, стало еще одним тревожным звоночком для огромной армии офисных служащих. Эксперты из Китая установили, что если люди сидят свыше 8 часов в день, а это примерно соответствует офисному рабочему дню за вычетом обеденного перерыва, то вероятность перенести инфаркт или инсульт у них повышается на 20%. Риск этих опаснейших нарушений в работе сердечно-сосудистой системы вырастает на 49%, если сравнивать с теми, кто сидит не более 4 часов в день, как показало то же исследование.
Его авторы утверждают, что сокращение периода в сидячем положении и рост показателей физической активности для человека по уровню пользы сравним с отказом от курения. Эксперты и врачи неоднократно призывали офисных работников, вынужденных проводить много времени в сидячем положении, почаще вставать и устраивать небольшие перерывы для того, чтобы заниматься спортом. А работодателей призывают в этой связи устраивать стоячие рабочие места. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Китайская академия наук
Медицина
высшая научная организация КНР, ведущий центр фундаментальных исследований в области естественных наук в стране.
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