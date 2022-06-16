Не нужно паниковать по поводу новых вспышек коронавируса
В будущем человечество столкнется с новыми вспышками заболеваемости коронавирусной инфекцией, но они не должны стать поводом для паники, как предупреждают эксперты. И властям не придётся больше вводить электронные пропуска, обязательный масочный режим или жёсткий карантин.
В Великобритании снова отмечаются серьёзные скачки заболеваемости коронавирусной инфекцией, за которыми последовал и рост числа госпитализированных жертв COVID-19. Эксперты волнуются, что это увеличит нагрузку на и без того перегруженную систему здравоохранения. Некоторые ученые, которые критически относятся к решениям властей по снятию всех существующих ограничений, уже призвали вернуть масочный режим и запретить массовые скопления британцев. И это несмотря на то, что сейчас по стране распространяется намного более заразный штамм Омикрон.
Но профессор Роберт Дингволл (Robert Dingwall), социолог из Nottingham Trent University, назвал данные опасения преждевременными. Он считает, что вирус даже в малейшей степени не представляет той угрозы, которую нёс в начальном периоде пандемии, поскольку в стране запредельный уровень коллективного иммунитета после бесконечных волн, заражений и кампаний по вакцинации.
Профессор подчёркивает, что крайне важно не поддаваться панике на фоне цифр о новых рекордах по заражениям и госпитализациям. В реальности, нет никакого роста тяжелых болезней, вызванных коронавирусом. У населения очень высокий уровень иммунитета, а вспышки коронавируса в будущем абсолютно неизбежны. Это вовсе не должно изматывать и без того серьёзно пострадавшую нервную систему британцев. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Роберт Дингволл
Медицина
британский социолог из Nottingham Trent University
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