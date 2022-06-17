Лишний вес в детстве грозит деменцией
Наличие большого объёма лишнего веса у ребёнка может увеличить риск развития старческого слабоумия в пожилом возрасте. К такому выводу пришли ученые из Университета Монаша в австралийском Мельбурне после 30-летнего наблюдения.
Дети с лишним весом более предрасположены в пожилом возрасте к развитию старческого слабоумия, как показало исследование с участием 1 200 детей, за которыми наблюдали в течение 30 лет. Оказалось, что самые стройные и спортивные из них впоследствии демонстрировали наиболее выдающиеся мыслительные навыки. Учёные полагают, что усиление когнитивной деятельности защищает таких детей от проблем с памятью в пожилом возрасте, которые часто оборачивается тем самым старческим слабоумием.
За последние несколько десятилетий уровень детского ожирения в мире резко вырос, и к моменту начала обучения в средней школе каждый третий ребёнок уже имеет большие объёмы лишнего веса. Этот тренд наблюдается и среди взрослых, он объясняется увлечением так называемыми пустыми калориями и сидячим образом жизни.
В настоящее время старческое слабоумие является неизлечимым, это общий термин, объединяющий несколько расстройств памяти - от сосудистой деменции до болезни Альцгеймера. Увы, до сих пор не обнаружено какого-то эффективного способа предотвратить исчезновение памяти у таких пациентов. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Монаша
Медицина
государственный исследовательский университет, расположенный в Мельбурне, штат Виктория, Австралия
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