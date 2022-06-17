Непривитые госпитализируются не реже вакцинированных
Эксперты опровергли одно из самых часто цитируемых антивакцинаторами исследований о том, что не получавшие прививок от коронавируса люди якобы реже попадали в больницы. Данное исследование было основано на наблюдениях за 18 000 человек, которые категорически отказались делать уколы.
Авторы этого исследования подсчитали, что только 0,4% представителей этой группы были госпитализированы с COVID-19. А средний уровень госпитализации населения Америки с коронавирусом составило 0,6%. Однако торжество антивакцинаторов, основанное на выводах этого исследования, теперь может закончится.
Ведущие ученые назвали данную работу абсолютно некорректной с научной точки зрения и даже подтасованной по результатам. Ведь ее проводили специалисты-натуропаты, альтернативные лекари и даже один сертифицированный врач, который... занимается бизнесом по борьбе с ожирением, но вовсе не эксперты в области эпидемиологии или вирусологии. Само исследование основывалась на опросах 18 500 человек, и все они входили в группу антивакцинаторов, а значит имели интерес отвечать так, а не иначе.
Вирусологи из Университета Рединга назвали результаты этого исследования попыткой «легализовать научный нонсенс». Нельзя основываться на самостоятельных ответах участников антивакцинаторских групп. Этот метод никогда не был надёжным, особенно если люди уверены в правильности своего поведения. Антивакцинаторство уже превратилось в своего рода религию, но только верующие люди ожидают чудес и считают, что за ними наблюдает Бог. Ученые также подчеркнули, что участники наблюдений не проходили через вакцинацию, но совершенно очевидно, что получение прививок окружающими их людьми помогло многим антивакцинаторам не заразиться вирусом. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Рединга
Медицина
государственный университет в Рединге, Беркшир, Англия. Он был основан как расширение Оксфордского университета в 1892 году
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