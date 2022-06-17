Названы 11 отличительных признаков рака лёгких
Исследование позволило установить 11 признаков и симптомов, наличие которых существенно увеличивает вероятность диагностики рака лёгких. Оно было основано на данных по нескольким десяткам тысяч человек.
Рак лёгких относится к числу наиболее смертоносных опухолей во всём мире. Во многих странах заболеваемость продолжает увеличиваться, поскольку власти ведут недостаточно активную борьбу с курением. По статистике, 18% курильщиков сталкиваются с опухолями легких в течение жизни. Для наилучшего прогноза крайне важно начать лечить рак вовремя, но нередко его обнаруживают на поздней стадии, когда сделать уже ничего нельзя.
Исследователи из Индии выявили 11 симптомов, существенно увеличивающих вероятность диагностики рака лёгких. К ним относятся одышка, боли в груди и спине, усталость, потеря веса, лимфаденопатия, кашель, хруст в пальцах, кровь в мокроте при кашле, свисты и хрипы при дыхании. Практически все эти симптомы за исключением потери веса, как показали наблюдения, были существенно связаны с постановкой диагноза рак лёгких в следующие 12 месяцев после их появления.
Особенно часто опухоли лёгких обнаруживали при кровохарканье, кашле, свистящем или хрипящем дыхании, болях в костях, в спине, а также усталостью. Если вы являетесь курильщиком, у которого появились даже некоторые из этих симптомов, не медлите с посещением врача и тщательным осмотром. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Оставить комментарий