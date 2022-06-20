Интервалы при ревакцинации менять не будут
Глава Роспотребнадзора России Анна Попова заявила, что в ближайшее время существующие рекомендованные интервалы ревакцинации изменять не собираются. Россиянам рекомендуется делать прививки от коронавирусной инфекции каждые полгода.
Общий уровень коллективного иммунитета в России стремительно приближается к 30%, а скоро он упадёт и ещё ниже. Так, в некоторых регионах он уже опустился до 15-16%, в то время, как во многих европейских странах он превышает 70% и 80%. С таким показателем коллективного иммунитета надеяться на завершение пандемии абсолютно бессмысленно. Отметим, что этот уровень рассчитывается не только от количества людей, которые прошли через первоначальную вакцинацию, но и от числа тех, кто прошёл через ревакцинацию 6 месяцев спустя. Если через полгода человек не ревакцинировался, то он уже не относится к числу тех, кто обладает коллективным иммунитетом. Именно поэтому данный показатель и снижается.
На полях Петербургского международного экономического форума Анна Попова отметила, что пока санитарные органы России не собираются изменять интервалы, которые рекомендуется соблюдать между ревакцинациями. Сейчас российские власти предоставляют своим гражданам адекватное количество вакцин, и сделать прививку или ревакцинироваться можно в любом регионе безо всяких очередей. Таких возможностей нет в большом числе стран мира.
Именно ревакцинация, которая позволяет резко увеличить количество защитных антител в организме, даёт дополнительную защиту от тяжелой формы коронавируса и смерти из-за него. Хотя у многих россиян складывается впечатление, что в нашей стране уже закончилась пандемии, до сих пор она продолжается, и каждый час умирает по два-три россиянина от коронавируса. Для того, чтобы остановить этот печальный ход пандемии, необходимо продолжать вакцинацию. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Анна Попова
Медицина
Глава Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
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