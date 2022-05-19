Уровень коллективного иммунитета в России упал ниже 40%
По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, показатель коллективного иммунитета в нашей стране опустился ниже 40%. А это означает, что при любой новой волне России грозит мощный всплеск заболеваемости.
Показатель коллективного иммунитета рассчитывается на основе особой эпидемиологоматематической модели, которая учитывает не только, сколько человек прошло через вакцинацию и ревакцинацию, но и сколько времени миновало с момента проведения прививок. К примеру, если человек прошёл через вакцинацию год назад и с тех пор больше не делал себе уколов, то он считается уже незащищенным. И если ревакцинация была сделана 7 месяцев тому назад, он также выпадает из категории лиц с коллективным иммунитетом, поскольку проводить бустерные прививки необходимо каждые полгода.
Статистика показывает, что в России через вакцинацию первым компонентом прошло 90,9 млн человек, а через полную вакцинацию - 87 млн. Однако эта цифра включает как вакцинированных, так и ревакцинированных, то есть учитывает одних и тех же людей два раза. Реальный показатель коллективного иммунитета опустился до 39,2%, он продолжает снижаться. Это очень печальная цифра, поскольку при любой новой волне коронавируса, характеризующейся высоким уровнем заражения вроде Омикрона Россию вновь ожидает взрывной рост заболеваемости. А за ним последует такое же увеличение показателей госпитализаций и смертности.
Пока количество заражений и госпитализаций стабилизировалось, можно сказать, что оно вышло на плато. Уровень смертности от коронавирусной инфекции в стране также замер приблизительно на отметке 100 человек в день. Это намного ниже, чем в США и уже сравнимо с показателями Великобритании. Россияне теряют интерес к вакцинам на фоне радужной статистики, и это грустно. Тем более, что многие страны мира и российские регионы снимают требования по сертификатам о вакцинации и лишают таким образом мотивации к прививкам. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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