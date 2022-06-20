Ультразвуковые разряды в мозг избавят от тремора
Учёные разработали методику воздействия на мозг ультразвуковыми волнами, которые помогут при таком крайне неприятном неврологическом расстройстве, как эссенциальный тремор. В России от него страдает около двух миллионов человек.
Единовременная процедура, воздействующая на мозг высокоинтенсивными ультразвуковыми волнами, поможет более чем 2 млн россиян избавиться от крайней неприятного неврологического расстройства под названием эссенциальный тремор. Эта процедура вернёт пациентам радости жизни, как утверждают эксперты, поскольку восстановит подвижность и позволит выполнять повседневные виды активности, к примеру, одеваться или просто пить чай.
К сожалению, только небольшое количество пациентов с расстройством нервной системы под названием эссенциальный тремор в настоящий момент прошли через эту процедуру. К примеру, на территории Англии она доступна всего в 2 госпиталях. Напомним, что эссенциальный тремор представляет собой неврологическое расстройство, провоцирующее непроизвольные подёргивания частей тела, и особенно часто рук, ног и челюстей. Это несколько напоминает болезнь Паркинсона, но встречается в 5 раз чаще и обычно проявляется в среднем возрасте.
Хотя эксперты не знают точной причины этого тремора, существуют предположения, что он вызывается за счёт аномальных электрических сигналов в мозге. И вот благодаря воздействию высокоинтенсивных ультразвуковых волна эти сигналы и удается привести в норму, как показывает практика. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Оставить комментарий