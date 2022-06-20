Могут ли боли в колене вызываться кистой
К британскому доктору Элли Кэннон обратился пациент, который последние несколько недель испытывает очень сильные боли в левом колене. Он уже был у врача, который диагностировал так называемую кисту Бейкера, хотя нет уверенности, что причиной является именно она.
Киста Бейкера довольно часто вызывает боли и отёки в коленях. Как правило, эта подколенная грыжа появляется в результате травмы или артрита. Пациенты часто жалуются на ощущения сдавливания и дискомфорта после пешей прогулки или других видов физической активности. Если эта киста разорвётся, то вы почувствуете очень резкую боль и даже услышите хлопок. Кроме того, колено может выглядеть красным, отёкшим и на ощупь очень горячим.
Но существуют и другие более серьезные расстройства, которые можно ошибочно принять за кисту Бейкера. Например, тромб, поэтому очень важно их исключить. Врач общей практики или терапевт может отправить вас для проведения ультразвукового исследования, как правило, дающего исчерпывающий ответ на все вопросы. К примеру, если боли появились после занятий интенсивными видами спорта вроде футбола или игры в теннис, то речь может быть о расстройстве под названием теннисная нога - неполный или полный разрыв икроножной мышцы.
Опять-таки, ультразвуковое исследование поможет поставить правильный диагноз. К другим возможным проблемам относят разрывы или растяжения мышц колена. Большинство состояний лечат консервативным способом за счёт отдыха, ледяных компрессов или болеутоляющих средств. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Элли Кэннон
Медицина
штатный врач-консультант изданий Mail on Sunday и Mailonline
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