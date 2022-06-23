Впервые за 40 лет Британию атаковал полиомиелит
На Туманный Альбион обрушился полиомиелит, последние случаи заражения которым были зафиксированы 40 лет назад. Штамм этого вируса, вызывающего параличи, мутировал из вакцины, как полагают эксперты.
По Великобритании впервые за последние 40 лет циркулирует полиомиелит, как заявили представители UK Health Security Agency. Они предупредили о возможной вспышке очень коварного заболевания, вызывающего параличи. Причём скорее всего заражение было спровоцировано вакциной. Обнаружены следовые остатки версии полиомиелита из вакцины в канализационных стоках в некоторых частях Лондона. Вполне возможно, что таким образом он уже передаётся внутри сообщества.
Родителей призвали удостовериться в том, что их дети к настоящему моменту вакцинированы от полиомиелита, и особенно в нынешних условиях, когда в результате коронавирусной пандемии обычные действующие схемы иммунизации в школах были нарушены. Все дети в этой стране должны получить хотя бы одну из трех прививок от полиомиелита ещё в младенческом возрасте. Однако распространение вакцин в Лондоне несколько опаздывает по сравнению с другими частями страны.
Полиомиелит распространяется через кашель и чихание, либо контактным способом посредством мельчайших фекальных частиц. Приблизительно в 1% случаев он вызывает перманентный паралич. В группе высокого риска находятся дети. Вирус обнаруживался с февраля по май и продолжал мутировать. Есть мнение, что кто-то получил вакцинацию с помощью прививки на основе живого вируса, хотя и ослабленного (это практикуется заграницей), а потом прилетел на территорию Великобритании, где мог передать этот патоген через свой стул. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
UK Health Security Agency
Медицина
Правительственное учреждение Соединенного Королевства, отвечающее с апреля 2021 года за охрану общественного здоровья и возможности борьбы с инфекционными заболеваниями в масштабах всей Великобритании и заменившее Общественное здравоохранение Англии
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