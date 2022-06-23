Житель Австрии подхватил супергонорею
Мужчина из Австрии старше 50 лет заразился не поддающейся лечению антибиотиками гонореей. Это тревожный сигнал о том, что человечеству всё-таки стоит обратить пристальное внимание на проблему антибиотикорезистентности.
Учёные в очередной раз предупредили о том, что так называемая супергонорея представляет огромную глобальную угрозу для общественного здравоохранения. Это прозвучало на фоне истории жителя Австрии старше 50 лет, чьё имя не называется из этических соображений. Он заразился резистентной к антибиотикам гонореей после незащищённого секса с проституткой во время отпуска в Камбодже в апреле.
Через 5 дней после возвращения домой у мужчины появилось жжение и боль при мочеиспускании, а также характерные выделения из полового члена. Всё это является классическими признаками гонореи, что и подтвердили медицинские тесты. Уролог прописал мужчине стандартные антибиотики, и после их использования симптомы исчезли. Однако у мужчины тесты всё равно показывали наличие гонореи, то есть технически он оставался заражён.
Врачи назвали его штамм невероятно резистентным к лекарствам и заметно отличающимся от тех, что были ранее. Они предупредили, что развитие этой ситуации может сделать гонорею неизлечимой, если штамм будет продолжать распространяться. В целом, резистентные к антибиотикам бактерии представляют огромную угрозу для общественного здравоохранения, так как они могут сделать хорошо поддающиеся лечению болезни смертельно опасными. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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