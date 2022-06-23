Штамм Дельта не испортит наше лето

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Штамм Дельта не испортит наше лето

Британские учёные убеждены что наиболее летальный штамм коронавируса, получивший название Дельта, не испортит нам летний отдых. Исключена вероятность возвращения этого патогена в таких масштабах, чтобы он спровоцировал новый взрыв смертности. 

По всей Великобритании вновь отмечается очередной рост заболеваемости коронавирусом, и на прошлой неделе он составил 40%. Однако этот рост объясняется исключительно подвариантами штамма Омикрон, являющимися ещё более заразными, чем их прародитель, вызвавший апрельскую вспышку. Повышаются показатели заражений и госпитализаций, но не цифры смертности. Учёные считают, что сейчас Британия столкнулась с тем, что наблюдается во многих других странах. Виновником следует считать подварианты Омикрона ВА.4 и ВА.5, но в тоже самое время никаких намёков на возвращение наиболее фатального штамма коронавируса пока нет. 

Официально: в России обнаружен больной штаммом "дельта плюс"


Речь идёт о штамме Дельта, который спровоцировал самую высокую смертность в большинстве стран мира, включая и Россию. На пике заболеваемости штаммом Дельта осенью прошлого года количество смертей у нас переваливало за 1 400 в сутки, а за вчерашний день, для сравнения, от коронавируса умерло 60 россиян. Учёные Имперского колледжа Лондона согласны с тем, что подварианты штамма Омикрон будут вызывать в плане заражений даже большую проблему, чем Дельта. Но только по количеству заболевших, при этом летальность коронавируса уже никогда не будет столь опустошительной. 

Чем опасен новый штамм "дельта плюс". Отчет ВОЗ


Следовательно, жители Великобритании, как и многих других стран мира, будут просто более часто простужаться, но не умирать от ковида, как это происходило все последние два года. А это очевидное доказательство утверждений учёных о том, что Омикрон является более заразным, но гораздо менее летальным. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)

Имперский колледж Лондона

Медицина

Университет города Лондон, входящий в состав Лондонского университета. Расположен в самом центре столицы, на Гауэр-стрит.

Теги : штамм Дельта, лето и коронавирус
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