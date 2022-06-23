Штамм Дельта не испортит наше лето
Британские учёные убеждены что наиболее летальный штамм коронавируса, получивший название Дельта, не испортит нам летний отдых. Исключена вероятность возвращения этого патогена в таких масштабах, чтобы он спровоцировал новый взрыв смертности.
По всей Великобритании вновь отмечается очередной рост заболеваемости коронавирусом, и на прошлой неделе он составил 40%. Однако этот рост объясняется исключительно подвариантами штамма Омикрон, являющимися ещё более заразными, чем их прародитель, вызвавший апрельскую вспышку. Повышаются показатели заражений и госпитализаций, но не цифры смертности. Учёные считают, что сейчас Британия столкнулась с тем, что наблюдается во многих других странах. Виновником следует считать подварианты Омикрона ВА.4 и ВА.5, но в тоже самое время никаких намёков на возвращение наиболее фатального штамма коронавируса пока нет.
Речь идёт о штамме Дельта, который спровоцировал самую высокую смертность в большинстве стран мира, включая и Россию. На пике заболеваемости штаммом Дельта осенью прошлого года количество смертей у нас переваливало за 1 400 в сутки, а за вчерашний день, для сравнения, от коронавируса умерло 60 россиян. Учёные Имперского колледжа Лондона согласны с тем, что подварианты штамма Омикрон будут вызывать в плане заражений даже большую проблему, чем Дельта. Но только по количеству заболевших, при этом летальность коронавируса уже никогда не будет столь опустошительной.
Следовательно, жители Великобритании, как и многих других стран мира, будут просто более часто простужаться, но не умирать от ковида, как это происходило все последние два года. А это очевидное доказательство утверждений учёных о том, что Омикрон является более заразным, но гораздо менее летальным. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Имперский колледж Лондона
Медицина
Университет города Лондон, входящий в состав Лондонского университета. Расположен в самом центре столицы, на Гауэр-стрит.
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