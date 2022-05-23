Штамм Дельта может вернуться в Россию
По мнению главы Роспотребнадзора Анны Поповой, нельзя исключить, что количество жертв коронавируса в России, вызванного воздействием штамма Дельта, вновь начнет расти. Отметим, что именно этот штамм спровоцировал самую мощную смертность на территории нашей страны.
По официальным данным, жертвами коронавируса в нашей стране стали 378 350 человек. По данным избыточной смертности от Росстата, за весь период пандемии их в три раза больше. Таких катастрофических потерь от инфекционных заболеваний Россия не несла со времен «испанки» 1918 года. Самая большая волна смертности отмечалась в нашей стране во время воздействия штамма Дельта, когда каждый день количество летальных исходов переваливало за 1 400. Для сравнения, вчера их было только 80 за день.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала возможным вариант, при котором в нашей стране снова произойдёт вспышка коронавируса, спровоцированная штаммом Дельта. По её мнению, это вероятно в случае ослабления иммунитета. Сейчас коллективный иммунитет в России опустился до 36,8%, он продолжает падать, поскольку россияне почти перестали проходить через ревакцинацию, решив, что пандемия кончилась.
Ревакцинироваться надо каждые полгода для того, чтобы защитить себя не только от заражения, но и от тяжелой формы коронавируса. Сейчас в России более 99% случаев заражения коронавирусной инфекцией это штамм Омикрон, а вариант Дельта вызывает не более 0,3% заражений. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Анна Попова
Медицина
Глава Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
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