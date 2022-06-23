Саранча способна чувствовать рак по запаху.
Учёные из Университета Мичигана обнаружили, что мозг саранчи по-разному реагирует на три различных типа опухолей полости рта. Насекомые различают злокачественные новообразования и нормальные клетки.
Наносящую огромный ущерб сельскому хозяйству в разных странах мира саранчу всё-таки можно пустить на полезное для человека дело, использовав в области диагностики сразу трех разновидностей опухолей полости рта, и отличии их от здоровых клеток. А эта техника может стать очень быстрой альтернативой стандартного выявления рака, которая преимущественно опирается на разного рода маски и сканы в лабораториях.
Предыдущие исследования показывали, что собаки и даже муравьи способны выявлять рак у человека. К сожалению, широкого использования всё это не получило, поскольку учёные так и не смогли сделать этот вид диагностики по-настоящему массовым и коммерчески более оправданным. И вот теперь, вполне возможно, подобное произойдёт в отношении саранчи.
Авторы исследования подвергали мозг этих насекомых воздействию электродов в тех областях, которые связаны с их маленькими антеннами, улавливающими запахи. Дело в том, что клетки опухолей в полости рта выделяют газы, и они засекаются саранчой. Схожие газы выделяют и обычные здоровые клетки, не представляющее опасности. Учёные смотрели за тем, как антенны на голове саранчи реагировали на разного рода газы, отслеживая сигналы мозга насекомых. Было установлено, что каждая опухоль провоцировала уникальный электрический сигнал, включая и здоровые клетки. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Мичигана
Медицина
публичный (государственный) исследовательский университет, расположенный в городе Анн-Арбор в штате Мичиган, США
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