Сенная лихорадка может маскировать заболеваемость коронавирусом
Наблюдающаяся сейчас в Великобритании сенная лихорадка или поллиноз, вызванная аллергической реакцией на пыльцу, может частично маскировать взрыв заболеваемости коронавирусом. Некоторые жертвы COVID-19, вполне возможно, ошибочно считают себя пострадавшими именно от поллиноза.
Множество британцев страдают сейчас от таких проявлений поллиноза, как кашель, слезотечение и насморк. Но они являются и ключевыми характеристиками коронавируса, имеющего теперь значительно более мягкую форму. И в этой связи довольно сложно представить подлинный масштаб заболеваемости коронавирусом, так как люди просто не делают тесты. В этом уверены ученые Имперского колледжа Лондона.
Миллионы британцев страдают от поллиноза каждое лето, когда пыльца активно распространяется по воздуху. И значительное количество этих людей уже привыкли к проявлению этих симптомов. Также если представить, что в реальности они являются жертвами коронавируса, то вряд ли данные пациенты пройдут через необходимые тесты. Уже обретшие коллективный иммунитет в британцы болеют ковидом в мягкой форме и путают его с другими заболеваниями. К ним относится не только поллиноз, но и самая обычная простуда.
На прошлой неделе рост заболеваемости коронавирусом, по официальной статистике, составил 40%, сейчас в Англии ковидом больны 2% населения, и это самый значительный скачок в еженедельном исчисление с Рождества. Он спровоцировал в том числе и увеличение нагрузки на больницы. Причинами этого взрыва заболеваемости учёные называют сезон отпусков, тёплую погоду, вызвавшую массовые скопления людей на улицах, а также платиновый юбилей британской королевы. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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