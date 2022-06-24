Паксловид почти не лечит ковид у вакцинированных
Любимое американским президентом Джо Байденом средство для лечения коронавируса паксловид неэффективно для людей, которые прошли через вакцинацию. Об этом сообщили представители фармацевтического гиганта Pfizer.
Паксловид в Америке преподносится, как своего рода серебряная пуля против коронавируса некоторыми чиновниками администрации Байдена и даже лично американским президентом. Однако теперь выясняется, что этот препарат может и не быть эффективным для людей, которые заболели ковидом уже после вакцинации. Такие данные обнародовал фармацевтический гигант из Нью-Йорка Pfizer, опубликовав результаты очередной фазы клинических исследований.
Они показали, что способность этого препарата предотвращать госпитализацию и смертность зависит от статуса вакцинации человека и от его индивидуального риска. Так, у полностью вакцинированных людей с минимальными рисками никакой практической пользы при использовании паксловида в лечении коронавируса не было обнаружено. Сейчас это препарат активно применяется для терапии людей с положительным тестом на ковид, что должно предотвратить переход болезни в тяжелую фазу, требующую интенсивной медицинской помощи. Джо Байден даже предполагал, что это один из ключевых инструментов реагирования США на пандемию.
Американский лидер предлагал бесплатно выдавать паксловид всем, у кого обнаружат положительный тест на коронавирус. Это решение вызвало ожесточенные споры среди экспертов. Ну а для компании Pfizer, которая производит это лекарство, результаты исследования могут быть ещё одним неприятным ударом. Ранее появились данные о том, что после лечения паксловидом некоторые симптомы коронавируса всё равно к пациенту возвращаются. Сейчас американская пандемии стабилизировалась на цифрах приблизительно около 100 000 заражений в день, это на 5% меньше, чем неделей ранее. Уровень смертности составляет 372 в сутки. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Оставить комментарий