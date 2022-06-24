Постковидный синдром поражает детей всех возрастов

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Постковидный синдром поражает детей всех возрастов

Заболеваемость постковидным синдромом свойственна для пациентов всех возрастов, включая даже самых маленьких детей и младенцев. К такому выводу пришли исследователи из Университета Копенгагена. 

Датские учёные доказали, что даже самые маленькие дети могут сталкиваться с постковидным синдромом. Таковы результаты наиболее масштабного исследования по данному вопросу. Оно включало данные по 44 000 детей из Дании в возрасте от нескольких недель до 14 лет. Из этого количества у 11 000 были выявлены положительные тесты на COVID-19 с января 2020 по июль 2021 года. 

Постковидный синдром поражает каждого четвертого ребенка


Хотя связанные с постковидным синдромом признаки могут отмечаться у детей даже без коронавируса (речь о головных болях, перепадах настроения, расстройствах желудка и усталости), принявшие участие в этом исследовании дети, переболевшие коронавирусом, более часто сталкивались хотя бы с одним из симптомов в течение от двух месяцев и выше, по сравнению с их ровесниками, которые коронавирусом не заражались. Исследование также показало, что треть детей с положительным тестом на коронавирус испытывает хотя бы один затянувшийся симптом, которого у них не было до получения диагноза. Наиболее часто симптомы зависели от возраста.

Постковидный синдром может и не вызывать усталости у детей


Так, у детей в возрасте до трех лет чаще всего постковидный синдром проявлялся перепадами настроения, сыпью и расстройствами желудка. Дети от 4 до 11 лет сталкивались с проблемами памяти и концентрацией внимания. В возрасте от 12 до 14 также отмечались перепады настроения, усталость и нарушение памяти. Дети до трех лет имели самые большие и выраженные проблемы из-за постковидного синдрома, по сравнению с теми, у кого коронавирус не диагностировали. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)

Университет Копенгагена

Медицина

один из самых старых университетов и самое большое учебно-исследовательское учреждение в Дании. Основан в 1479 году королём Кристианом I

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Теги : постковидный синдром, коронавирус у детей