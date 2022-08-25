Десятиминутная прогулка защитит от смерти
Если каждый день вы гуляете пешком хотя бы 10 минут, то это снизит риск смерти от всех причин в пожилом возрасте на 40%. К такому выводу пришли учёные из Южной Кореи.
10-минутная прогулка пешком каждый день в пожилом возрасте сокращает вероятность преждевременной смерти по любой причине на 40%. Южнокорейские исследователи обнаружили, что пенсионеры в возрасте от 85 лет и старше могут прожить значительно дольше, если будут гулять всего 1 час в неделю. В исследовании приняли участие свыше 7 000 взрослых человек, уровень физической активности которых отслеживался в период с 2009 по 2014 годы
Установлено, что у гулявших пешком вероятность умереть по любой причине была на 40% ниже, по сравнению с теми, кто почти не двигался. Поэтому активное побуждение пенсионеров к пешим прогулкам может помочь огромному количеству людей продлить свою жизнь. Следовательно, люди должны продолжать стремиться ходить на протяжении всей своей жизни.
В США взрослым гражданам старше 65 рекомендуется уделять не менее 150 минут умеренной активности в неделю, включая и ходьбу. Но последнее по времени исследования показывают, что даже менее половины этого объёма тренировок всё равно принесут пользу гражданам наиболее старшего возраста, уменьшая риск инфарктов и инсультов и снижая артериальное давление. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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