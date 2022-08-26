Рождённые во время циклонов дети чаще бывают недоношенными

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Рождённые во время циклонов дети чаще бывают недоношенными

Исследование показало, что рождённые во время циклонов дети чаще бывают недоношенными и имеют дефицит веса. К такому выводу пришли ученые из Австралии. 

Рождение ребёнка вызывает достаточно стресса у его родителей, а представьте себе, если роды происходят во время циклона. Эти природные явления достаточно часто наблюдаются на территории Австралии, а некоторые циклоны оставляют тысячи домов без электричества, особенно в сельской местности. Проведённое Австралийским национальным университетом исследование освещало опыт женщин, рожавших во время циклонов. 

Недоношенные мальчики быстрее старятся


Оно показало, что в районах, сильно пострадавших от этого стихийного бедствия, значительно выше риск преждевременных родов и дефицита веса малыша при рождении. Исследователями было рассмотрено 600 000 записей о рождениях детей за 2007 и 2018 годы, когда на территории Австралии отмечались крупные тропические циклоны. 

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Обнаруженная информация была крайне интересна. Было установлено, что женщины, которые находились на самых ранних сроках беременности в зависимости от месяца рождения их ребёнка, имели значительно более высокий риск преждевременных родов по всем показателям во время циклона. Основной причиной этого является стресс, связанный с катаклизмами, а также трудности с доступом к еде и воде в первые дни после стихийных бедствий. Авторы исследования надеются, что их информация поможет властям лучше готовить будущих мам к подобного рода последствиям и тем самым сократит количество преждевременных родов. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)

Австралийский национальный университет

Медицина

государственный университет, расположенный в Канберре (Австралия). Создан 1 августа 1946 года

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