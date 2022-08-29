Спрос на вейпинг достиг рекордных показателей

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Спрос на вейпинг достиг рекордных показателей

В Великобритании уже 4,3 млн граждан регулярно используют электронные сигареты. Это рекордный показатель за весь период наблюдений. 

Статистика показывает, что 8,3% взрослых жителей Англии, Уэльса и Шотландии используют электронные сигареты. 10 лет назад эта цифра составляла 1,7%. Осуществившие это исследование социологи заявляют, что в стране произошла своего рода вейпинговая революция. При этом доля любителей электронных сигарет, которые никогда не курили традиционные табачные изделия, выросла с 4,9% в прошлом году до 8,1% в нынешнем году. 

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А это значит, что к вейпингу всё чаще прибегают люди, которые никогда ранее не курили, хотя электронные сигареты позиционируются как средство борьбы с курением. Считается, что для здоровья курильщиков намного менее опасно переходить на вейпинг, который также содержит никотин, но лишён многих опасных компонентов традиционных табачных изделий. Сейчас в Великобритании из 4,3 млн поклонников электронных сигарет почти 2,5 млн это бывшие курильщики, полтора миллиона продолжают курить, а 350 000 никогда ранее не курили.

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Каждый пятый поклонник вейпинга использовал электронные сигареты для того чтобы бросить курить. Хотя продажа средств для вейпинга лицам моложе 18 запрещено, их число в возрасте от 11 до 17 лет выросло с 2020 по 2022 год с 4% до 7%. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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