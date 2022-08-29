Ранняя менопауза зависит от длины менструальных циклов
При продолжительности менструального цикла менее чем в 26 дней вероятность ранней менопаузы выше. Такой вывод сделали ученые из Гарвардской медицинской школы в ходе наблюдений за 600 представительницами прекрасного пола.
Ученые из Гарварда подтвердили, что женщины с более короткими менструальными циклами вступают в менопаузу, в среднем, на два года раньше, по сравнению со своими ровесницами, у которых продолжительность этих циклов в пределах нормы. Исследование с участием 600 женщин в возрасте от 33 до 51 года помогло получить ценнейшие сведения о связи между продолжительностью менструального цикла и началом менопаузы. Если первый показатель был меньше 26 дней, то женщины, в среднем, вступали в менопаузу в 49 лет. Если же он составлял от 26 до 34 дней, то менопауза наступала в 51 год.
Женщины с более короткими циклами чаще сообщали о таких симптомах, как нарушения сна и проблемы с сердцем, а также депрессия. Ученые полагают, что возраст вступления в менопаузу вообще является хорошим показателем общего состояния здоровья. Но необходимы дополнительные исследования по этой теме, чтобы установить влияние коротких циклов на женское самочувствие.
Ранее исследователи доказали, что ранняя менопауза может сократить продолжительность жизни женщины, так как она изменяет гормональный баланс, провоцируя более быстрое его снижение и тем самым увеличивая риск самых разных патологий, включая инфаркты, инсульты и аритмию. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Гарвардская школа общественного здравоохранения
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