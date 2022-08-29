Ранняя менопауза зависит от длины менструальных циклов

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Ранняя менопауза зависит от длины менструальных циклов

При продолжительности менструального цикла менее чем в 26 дней вероятность ранней менопаузы выше. Такой вывод сделали ученые из Гарвардской медицинской школы в ходе наблюдений за 600 представительницами прекрасного пола.

Ученые из Гарварда подтвердили, что женщины с более короткими менструальными циклами вступают в менопаузу, в среднем, на два года раньше, по сравнению со своими ровесницами, у которых продолжительность этих циклов в пределах нормы. Исследование с участием 600 женщин в возрасте от 33 до 51 года помогло получить ценнейшие сведения о связи между продолжительностью менструального цикла и началом менопаузы. Если первый показатель был меньше 26 дней, то женщины, в среднем, вступали в менопаузу в 49 лет. Если же он составлял от 26 до 34 дней, то менопауза наступала в 51 год. 

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Женщины с более короткими циклами чаще сообщали о таких симптомах, как нарушения сна и проблемы с сердцем, а также депрессия. Ученые полагают, что возраст вступления в менопаузу вообще является хорошим показателем общего состояния здоровья. Но необходимы дополнительные исследования по этой теме, чтобы установить влияние коротких циклов на женское самочувствие. 

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Ранее исследователи доказали, что ранняя менопауза может сократить продолжительность жизни женщины, так как она изменяет гормональный баланс, провоцируя более быстрое его снижение и тем самым увеличивая риск самых разных патологий, включая инфаркты, инсульты и аритмию. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)

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