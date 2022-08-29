Ранняя менопауза зависит от длины менструальных циклов

Гарвардская школа общественного здравоохранения

Медицина

объединяет ведущих ученых и экспертов в различных дисциплинах. Цель — вырастить новое поколение мировых лидеров здравоохранения, которые смогут эффективно пропагандировать инновационные идеи, улучшающие жизнь и здоровье людей на планет