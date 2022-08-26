Врач Комарова рассказала кому грозит ранняя менопауза

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Врач Комарова рассказала кому грозит ранняя менопауза


Менопауза наступает, когда у женщины прекращаются менструации, яичники перестают выделять яйцеклетки, а организм замедляет выработку женского гормона эстрогена. Это неизбежное событие может быть довольно неприятным для женщин, и оно требует тщательного наблюдения. Кроме того, этот процесс также может быть непредсказуемым и зависеть от множества факторов.

Продолжительность менструального цикла женщины может влиять на тяжесть симптомов менопаузы, которые они испытывают.

"Более короткие менструальные циклы могут указывать на то, что у женщин с такими циклами менопауза наступит раньше и у нее будут более тяжелые симптомы. Авторы нового исследования считают, что продолжительность менструального цикла может выступать в качестве предиктора времени и тяжести симптомов менопаузы", - говорит  акушер-гинеколог Елизавета Комарова специально для МедикФорум.


Менструальный цикл – это время от первого дня менструации у женщины до дня, предшествующего началу следующей менструации. 


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"Вывод был сделан после исследования более 600 женщин. В целом они обнаружили, что у женщин с менструальным циклом 25 дней или меньше вероятность наступления менопаузы была выше, чем у женщин с менструальным циклом от 26 до 34 дней", - объясняет врач.

Кроме того, у женщин с более коротким менструальным циклом была повышена вероятность:

• Нарушений сна в среднем возрасте
• Дискомфорта в сердце
• Депрессивных симптомов


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Женщины с коротким менструальным циклом также чаще имели более высокий индекс массы тела (ИМТ) до беременности.


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