Врач Комарова рассказала кому грозит ранняя менопауза

"Более короткие менструальные циклы могут указывать на то, что у женщин с такими циклами менопауза наступит раньше и у нее будут более тяжелые симптомы. Авторы нового исследования считают, что продолжительность менструального цикла может выступать в качестве предиктора времени и тяжести симптомов менопаузы", - говорит акушер-гинеколог Елизавета Комарова специально для МедикФорум.

"Вывод был сделан после исследования более 600 женщин. В целом они обнаружили, что у женщин с менструальным циклом 25 дней или меньше вероятность наступления менопаузы была выше, чем у женщин с менструальным циклом от 26 до 34 дней", - объясняет врач.