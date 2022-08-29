Подростки не различают правды и вымысла в медицинских новостях
Значительное количество подростков не может отличить правдивые медицинские новости и исследования в интернете от фейковых. Это чрезвычайно опасно для их здоровья, как доказали исследователи из Израиля.
Подростки часто игнорируются учёными, которые оценивают влияние медицинской информации в интернете на население. И совершенно напрасно, поскольку это наиболее активные пользователи интернета, которые в высокой степени подвержены риску поглощения медицинских фейков. Подростки очень активно ищут информацию медицинского плана в интернете, но по какой-то причине не могут отличать недостоверные данные от достоверных. И это несмотря на тот факт, что подростки прекрасно разбираются в новых технологиях - гораздо лучше, чем лица среднего и старшего возраста.
Исследователи полагали, что поскольку подростки являются очень активными потребителями информации в интернете, то они должны и очень хорошо разбираться в медицинской информации, но это оказалось не так. Выяснилось, что подростками можно весьма неплохо манипулировать, распространяя среди них фейковые сообщения, что и показал эксперимент, в котором приняли участие 300 молодых людей.
Среди них распространили 7 различных коротких сообщений о пользе фруктов и овощей для здоровья. Часть из них содержала достоверную информацию, а часть недостоверную. 48% подростков распознали достоверную информацию, а 41% одинаково доверял как фейковым, так и достоверным сообщениям. Наконец 11% принявших в эксперименте подростков больше доверяли фейковым и гораздо меньше настоящим или достоверным сообщениям. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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