Вирус герпеса может спровоцировать диабет второго типа
Широко распространённый среди людей вирус обыкновенного герпеса может стать причиной развития диабета второго типа. К такому выводу пришли ученые из Университета Людвига-Максимилиана в немецком Мюнхене.
Проведённая немецкими исследователями работа предполагает, что обычный вирус герпеса повышает риск развития диабета второго типа. Это заболевание присутствует почти у 10 миллионов россиян, организм которых не способен самостоятельно регулировать уровень сахара в крови. А в группе риска развития диабета второго типа находится ещё около 25 млн граждан нашей страны, поскольку это метаболическое расстройство тесно связано с ожирением.
И вот ученые обнаружили, что вирус обычного герпеса способствует развитию диабета второго типа. В ходе ранее проведённого исследования предполагалось, что некоторые вирусы вроде краснухи и гепатита C провоцируют диабет первого типа - аутоиммунное заболевание, которое не связано с ожирением. В ходе последнего по времени исследования с участием 1 200 взрослых с нормальным уровнем сахара в крови были проведены тесты на 8 известных вирусов герпеса, включая первый и второй тип, генитальный герпес, вирус ветряной оспы, Эпштейна-Барра и цитомегаловирус.
Наиболее распространённым оказался цитомегаловирус, которые выявили у 46% участников. Через 7 лет у 364 человек развился преддиабет. Оказалось, что у имевших положительный тест на вирус простого герпеса второго типа вероятность развития преддиабета была на 59% выше, по сравнению с теми, кто герпеса не имел. А у носителей цитомегаловируса этот риск увеличился на 33%. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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Медицина
Университет Людвига-Максимилиана
Медицина
высшее учебное заведение в Мюнхене, Германия. Основан в 1472 году в Ингольштадте герцогом Людвигом IX и назван в память о нём и курфюрсте Максимилиане I Иосифе
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