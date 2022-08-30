Появился самый быстрый в истории антидепрессант
Лекарствам из категории антидепрессантов порой требуется до 8 недель для оказания какого-то эффекта, если он вообще появится. Но в США одобрили препарат, способный сработать за несколько дней.
Лечение тяжелой хронической депрессии - дело чрезвычайно сложное. В последние десятилетия были разработаны разные лекарства от трициклических препаратов в 1950-е до селективных ингибиторов обратного захвата серотонина в 1970-е. Но для начала их действия может потребоваться от 4 до 8 недель, а в 30% случаев они вообще не срабатывают.
И вот Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило новый препарат под названием AXS-05, который способен изменить правила игры. Исследования показывают, что он очень быстро уменьшает депрессивные симптомы, позволяя добиться этого в течение недели после начала лечения. А у многих пациентов отмечается ремиссия, то есть симптомы депрессии исчезают начисто уже к второй неделе.
Одобрение FDA для этой таблетки, требующей приёма дважды в день, получено всего через три месяца после публикации положительных результатов клинических исследований, где оценивалась её эффективность в сравнении с плацебо. При новом лекарстве AXS-05 ремиссия наблюдалась у почти 40% пациентов, а группе на плацебо - чуть более чем у 17%. Кстати, такой высокий эффект плацебо не является чем-то необычным, пустышки действительно снимают депрессию у значительного количества людей, которые верят в то, что они сработают и ждут этого. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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